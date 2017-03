Arbeitslosenzahl sinkt im März auf knapp 2,7 Millionen

31.03.2017 Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März um 100 000 auf knapp 2,7 Millionen gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar fast 200 000 Erwerbslose weniger, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosigkeit ging damit deutlich stärker zurück als im Schnitt der vergangenen drei Jahre und erreichte den niedrigsten Wert in einem März seit 1991. Der Arbeitsmarkt entwickle sich weiterhin günstig, sagte der designierte BA-Vorstandschef Detlef Scheele.