Arbeitgeber warnen vor längerem Arbeitslosengeld - DGB ist dafür

04.03.2017 Berlin. Arbeitgeber machen Front gegen die von der SPD angepeilte Verlängerung des Arbeitslosengelds. So ein Schritt wäre "eine fatale Rolle rückwärts", sagte Peter Clever vom Arbeitgeberverband BDA der dpa in Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte hingegen mehr Schutz vor allem für ältere Arbeitslose. Die Vorschläge der SPD sollen am Montag vorgestellt werden. SPD-Kanzlerkandidat Schulz brachte eine längere Bezugsdauer beim Arbeitslosengelds I ins Gespräch. Das soll allerdings nur in Kombination mit Qualifikationsmaßnahmen möglich sein.