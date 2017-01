Antikes Schiffswrack vor Mallorca entdeckt

27.01.2017 Palma. Archäologen haben im Meer vor Mallorca ein etwa 1800 Jahre altes römisches Schiffswrack entdeckt. Es liegt in etwa 70 Metern Tiefe in der Nähe der Insel Cabrera, knapp 14 Kilometer südlich von Mallorca, wie am Freitag bei der Präsentation des außergewöhnlichen Fundes bekannt gegeben wurde. Das Wrack sei unter einem Berg antiker Amphoren begraben, zitierte die "Mallorca Zeitung" die Experten. Zwei professionelle Taucher hatten das antike Schiff schon im vergangenen Oktober entdeckt und fotografiert.