Anschlag auf Muslime in London: Angeklagter vor Gericht

27.06.2017 London. Gut eine Woche nach dem Anschlag auf eine Gruppe Muslime in London hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 47-jährige Darren O. soll einen Menschen getötet und neun weitere verletzt haben, als er mit einem Lieferwagen in eine Menschengruppe vor einer Moschee raste. Er muss sich nun wegen Mordes und versuchten Mordes in Verbindung mit Terrorismus verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen vor, vorsätzlich gehandelt zu haben. Dabei sei er von seinem Hass gegen Muslime angetrieben gewesen.