Anschlag auf Museum: Verdächtiger Tunesier kann abgeschoben werden

12.03.2017 Berlin. Nach zahlreichen Verzögerungen kann der mutmaßliche Bardo-Attentäter aus Deutschland nach Tunesien abgeschoben werden. "Der Terrorist sitzt in Haft und ich rechne damit, dass er bald abgeschoben wird", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière im ARD-Bericht aus Berlin". Die tunesischen Behörden gehen davon aus, dass der Mann an dem Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 beteiligt war. Die für eine Abschiebung nötigen Unterlagen der tunesischen Behörden seien am vergangenen Donnerstag eingetroffen.