Ankara übermittelt deutscher Botschaft Protest wegen BND-Chef

21.03.2017 Istanbul. Aus Protest gegen die Äußerungen des BND-Chefs über den Putschversuch in der Türkei hat Ankara den Geschäftsträger der deutschen Botschaft zum Gespräch gebeten. Die Aussagen Bruno Kahls zeugten von der "toleranten" und "beschützenden" Einstellung der Bundesrepublik​ Deutschland zur Gülen-Bewegung, teilte das türkische Außenministerium mit. Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden türkischen Islamprediger Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Daran hatte Kahl in einem "Spiegel"-Interview Zweifel geäußert.