Angehörige nehmen bei Trauerfeier Abschied von Zsa Zsa Gabor

30.12.2016 Beverly Hills. Angehörige und Weggefährten der gestorbenen Schauspielerin Zsa Zsa Gabor nehmen am Freitag Abschied von der Hollywood-Diva. Bei der Trauerfeier in der Church of the Good Shepherd in Beverly Hills, die Gabor zu Lebzeiten auch finanziell unterstützt hat, ist heute Vormittag Prtszeit eine katholische Messe geplant. Nach Angaben ihres Witwers, des adoptierten deutschen Prinzen Frederic von Anhalt, soll die Schauspielerin aber voraussichtlich in ihrer Geburtsstadt Budapest bestattet werden.