25.03.2017 Los Angeles. Die Schauspieler Amanda Seyfried und Thomas Sadoski sind zum ersten Mal Eltern geworden. Seyfried habe eine Tochter zur Welt gebracht, berichtet das Promi-Magazin "People" unter Berufung auf einen Sprecher der Darstellerin. Erst vor einer Woche hatte Sadoski in der "The Late Late Show With James Corden" bekannt gegeben, dass Seyfried und er heimlich geheiratet hatten.