Altmaier: "Frankreich und Europa können gemeinsam gewinnen"

23.04.2017 Berlin. Kanzleramtsminister Peter Altmaier hat den Erfolg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich begrüßt. "Das Ergebnis für Emmanuel Macron zeigt: Frankreich UND Europa können gemeinsam gewinnen!", schrieb der CDU-Politiker bei Twitter. "Die Mitte ist stärker, als die Populisten glauben!" Der proeuropäische Macron und die europafeindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen werden Hochrechnungen zufolge in die Stichwahl am 7. Mai einziehen.