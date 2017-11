Aktivisten in Katalonien rufen zu Protest auf

03.11.2017 Barcelona. Nach der Inhaftierung mehrerer Angehöriger der entmachteten katalanischen Regierung haben Aktivisten zum Protest aufgerufen. Am 12. November soll in Barcelona eine große Demonstration stattfinden. Einzelheiten zu der Aktion sollen heute Abend mitgeteilt werden. Gestern waren neun frühere katalanische Minister in Untersuchungshaft genommen worden; nur einer bekam das Recht auf Freilassung gegen Kaution. Gegen den nach Belgien ausgereisten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wurde nach Angaben seines Anwalts inzwischen ein Europäischer Haftbefehl erlassen.