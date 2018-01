Airline-Gründer Lauda erhält Zuschlag für insolvente Niki

23.01.2018 Wien. Die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki geht nach dem Willen des österreichischen Gläubigerausschusses in die Hände von Airline-Gründer Niki Lauda. Das habe der Ausschuss einstimmig beschlossen, teilten der deutsche Insolvenzverwalter und die österreichische Masseverwalterin in Wien mit. Damit ist der im ersten Insolvenzverfahren in Deutschland angepeilte Deal mit dem britisch-spanischen IAG-Konzern hinfällig. Lauda will mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook bieten. Laut Betriebsratschef Stefan Tankovits genießt der 68-Jährige nicht den besten Ruf als Chef.