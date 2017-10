Air Berlin könnte doch Geld für Transfergesellschaft geben

17.10.2017 Berlin. Für die Beschäftigten der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin könnte es möglicherweise doch eine Transfergesellschaft geben. Man sehe große Chancen, "dass sich die Air Berlin trotz Insolvenz an einer solchen Transfergesellschaft finanziell beteiligen kann", heißt es in einer E-Mail des Unternehmens an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Damit eine Transfergesellschaft möglich werde, bitte man das Land Berlin, um eine finanzielle Beteiligung. Bisher hatte Air Berlin ausgeschlossen, sich an einer Transfergesellschaft zu beteiligen.