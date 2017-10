Air Berlin: Lufthansa soll sich in Transfergesellschaft engagieren

19.10.2017 Berlin. Die Bundesregierung hat die Lufthansa aufgefordert, sich bei der geplanten Transfergesellschaft für Air Berlin zu engagieren. "Die Lufthansa und andere Interessierte, die gute Stücke von Air Berlin übernehmen, müssen bei der Qualifizierung und Vermittlung der Air-Berlin-Beschäftigten in einer Transfergesellschaft Verantwortung übernehmen". Das sagte Katarina Barley in ihrer Funktion als kommissarische Arbeitsministerin. Dass sich die Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen finanziell an einer Transfergesellschaft beteiligen wollen, begrüßte Barley.