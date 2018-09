Afrikanische Schweinepest nah an Deutschland

14.09.2018 Brüssel. Die Afrikanische Schweinepest ist in Westeuropa angekommen. Nach Angaben belgischer Behörden wurden die Erreger in zwei toten Wildschweinen nachgewiesen - nur 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich, es drohen aber Folgen für Landwirte und Export. Der erste Nachweis in Westeuropa weitab von bisherigen Ausbruchsherden lasse vermuten, dass der Erreger durch den Menschen eingeschleppt wurde, sagte eine Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts. Bisher gibt es noch keinen Fall in Deutschland, doch das Risiko wächst.