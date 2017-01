Acht Verletzte bei Zusammenstoß von Zug mit Lkw

24.01.2017 Warendorf. Beim Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Lastwagen sind im Münsterland acht Menschen leicht verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer sei in Warendorf beim Wenden mit seinem Fahrzeug an einem Bahnübergang auf die Schienen geraten, teilte die Polizei mit. Der Sattelauflieger des Lasters stand nach ersten Erkenntnissen noch auf den Schienen, als sich am Montagabend die Schranken schlossen. Dann fuhr der Regionalzug in das Hindernis. Der Lastwagen-Fahrer und sein Beifahrer kamen ins Krankenhaus.