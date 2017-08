Acht Menschen in Kirche in Nigeria erschossen

06.08.2017 Ozubulu. Bei einem Angriff auf einen Gottesdienst in Nigeria sind acht Menschen getötet worden. 18 weitere Besucher wurden nach Angaben der Polizei verletzt, als ein Bewaffneter in die Kirche in der Stadt Ozubulu stürmte und das Feuer eröffnete. Der Mann habe zunächst ein bestimmtes Opfer gesucht und getötet. Danach habe er anscheinend wahllos weitere Menschen erschossen. Der Polizei zufolge war der Tat ein Streit zwischen dem Angreifer und seinem ersten Opfer vorausgegangen. Das Portal "Sahara Reporters" berichtete, dass es dabei um Drogengeschäfte gegangen sei.