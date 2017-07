Abschied von Kohl: Menschen in Ludwigshafen applaudieren

01.07.2017 Ludwigshafen. Der Fahrzeugkonvoi mit dem Sarg des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl ist am Nachmittag in einem Trauerzug durch Ludwigshafen gefahren. Im Zentrum von Kohls Geburtsstadt standen Menschen links und rechts der Straße und applaudierten, als der mit einer Deutschland-Flagge bedeckte Sarg vorbeifuhr. Beim Trauerakt in Straßburg war der Sarg noch in eine blaue Europaflagge gehüllt. Nach Angaben der Polizei hatten sich rund 1000 Menschen in der Innenstadt von Ludwigshafen versammelt, um den Trauerkonvoi zu verfolgen.