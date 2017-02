28.02.2017 Gulf Shores. Ein 73 Jahre alter Mann ist mit seinem Geländewagen während einer Parade im US-Badeort Gulf Shores in Alabama in eine Gruppe von Schülern gefahren. Zwölf Teilnehmer wurden verletzt, vier davon seien in einem kritischen Zustand, sagte der örtliche Polizeichef. Es gebe keine Anzeichen für eine absichtliche Tat. Der Fahrer habe nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen gestanden.