36,5 Milliarden Dollar für Katastrophenhilfe bewilligt

25.10.2017 Washington. Nach einer Serie verheerender Naturkatastrophen stellt der US-Kongress 36,5 Milliarden US-Dollar zum Wiederaufbau zur Verfügung. Das vom Senat in Washington freigegebene Gesetz muss noch von US-Präsident Donald Trump unterschrieben werden. Puerto Rico in der Karibik, das von zwei Tropenstürmen verwüstet wurde, soll für 1,2 Milliarden Dollar Lebensmittellieferungen erhalten. Für eine Linderung der katastrophalen Brandschäden in den kalifornischen Weingebieten werden 576,5 Millionen bereitgestellt. Florida und Texas erhoffen sich deutlich höhere als die bisher zugesagten Zuwendungen.