28 Tote bei Bandenkämpfen in mexikanischem Gefängnis

07.07.2017 Acapulco. Bei Kämpfen zwischen verfeindeten Banden in einem Gefängnis in Mexiko sind 28 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere seien bei der Auseinandersetzung in der Haftanstalt im Badeort Acapulco verletzt worden. Das teilten Sicherheitsbehörden mit. Zahlreiche Sicherheitskräfte seien in das Gebiet verlegt worden. In dem Gefängnis sitzen viele Schwerverbrecher ein. Acapulco ist die gefährlichste Stadt Mexikos. Mehrere Verbrechersyndikate kämpfen um die Vorherrschaft in dem einst mondänen Urlaubsort.