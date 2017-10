2,5 Millionen Fahrgäste der Bahn von "Xavier" betroffen

13.10.2017 Berlin. Die Zugausfälle in Folge des Orkans "Xavier" haben rund 2,5 Millionen Fahrgäste der Deutschen Bahn betroffen. Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche fielen demnach 240 Fernzüge aus. Zwischen Donnerstag und Samstag strich die Bahn außerdem 7800 Regionalzüge. 1800 Streckenkilometer sperrte die Bahn in Folge der Sturmschäden oder aus Vorsicht ab. Erst fünf Tage später fuhren die Züge dann wieder größtenteils planmäßig. Der Orkan war am Donnerstag vergangener Woche über Nord- und Ostdeutschland gezogen.