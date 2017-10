20 000 Fans bei umjubeltem Konzert von Spider Murphy Gang

30.10.2017 München. Zwei Abende Geburtstagsspektakel, zwei Abende ausverkauft: Zusammen mit insgesamt 20 000 Fans hat die bayerische Kultband Spider Murphy Gang in München ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Mit Hits wie "Skandal im Sperrbezirk" und "Schickeria" brachten die Altrocker am Samstag- und am Sonntagabend die Olympiahalle zum Sieden. "Ihr schauts guad aus", begrüßte Bandleader Günther Sigl, der im Februar 70 wurde, das teils ebenfalls in die Jahre gekommene Publikum. Dann lieferten Sigl und seine Band dreieinhalb Stunden "original bayerischem Rock'n Roll".