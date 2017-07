18 Tote bei Busunglück in Bayern - Ärger über Gaffer

03.07.2017 Münchberg. Beim Brand eines Reisebusses auf der Autobahn 9 in Nordbayern sind 18 Menschen gestorben. 30 weitere Reisende wurden verletzt. Die Opfer waren auf dem Weg aus Sachsen in Richtung Gardasee. Der Bus war am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren und in Brand geraten. In dem Fahrzeug hatten 46 Reisende sowie zwei Fahrer gesessen. In die Trauer mischt sich Ärger über Autofahrer, die die Rettungsgasse behinderten. Verkehrsminister Alexander Dobrindt erwägt, das Bußgeld für Gaffer zu erhöhen. Das sagte er im ARD-"Brennpunkt".