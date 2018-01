15-Jähriger erstach Mitschüler - vorher Streit mit Opfer

23.01.2018 Lünen. Der 15-Jährige, der in der Lünener Käthe-Kollwitz-Schule einen 14 Jahre alten Mitschüler erstochen haben soll, hatte vorher Streit mit seinem späteren Opfer. Er war der Meinung, dass der 14-Jährige die Mutter des 15-Jährigen provozierend angeschaut habe. Deshalb habe er zugestochen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend nach der Vernehmung des Jugendlichen. Der 15-Jährige sei polizeibekannt gewesen und habe als aggressiv und "unbeschulbar" gegolten, so die Behörden. Deshalb habe er vorübergehend eine andere Schule besucht.