13-Jähriger nach Messerattacke in Lebensgefahr

12.04.2018 Duisburg. Bei einer Messerattacke in Nordrhein-Westfalen ist ein 13-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr sei der irakische Junge in Moers von einem oder mehreren Tätern mit einem Messer angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Der oder die Täter seien flüchtig. Der Tathergang ist noch unklar. Der Junge wurde am Oberkörper verletzt. Er sei noch nach Hause gelaufen und habe die Polizei alarmiert. Danach sei er ins Krankenhaus gebracht und sofort operiert worden. "Es besteht zum jetzigen Zeitpunkt Lebensgefahr", erklärte die Polizei. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.