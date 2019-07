1000 Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrände in Portugal

22.07.2019 Lissabon. Etwa 1000 Feuerwehrleute kämpfen im Zentrum Portugals weiter gegen verheerende Waldbrände. Die Feuer rund 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon hätten zwar etwas nachgelassen, jedoch seien mehrere Dörfer weiter in Gefahr. So zitiert die Zeitung "Público" den Zivilschutz. Die Löschtrupps, die mit mehr als 300 Fahrzeugen im Einsatz sind, kämpfen gegen zwei Feuerfronten, hieß es. Hohe Temperaturen von bis zu 40 Grad, niedrige Luftfeuchtigkeit und starke Winde erschwerten die Löscharbeiten. Mindestens acht Menschen waren am Wochenende verletzt worden, mehrere Häuser wurden zerstört.