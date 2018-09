18.09.2018 Dresden. Der Hamburger SV ist erstmals nach dem Abstieg Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Der HSV bezwange in einem Nachholspiel Dynamo Dresden mit 1:0. Vor 30 723 Zuschauern in der vor der Partie in Rudolf-Harbig-Stadion zurückbenannten Arena erzielte der eingewechselte Hee Chan Hwang in der 69. Minute das Tor des Tages. In der Nachspielzeit verschoss HSV-Profi Pierre-Michel Lasogga noch einen Foulelfmeter.