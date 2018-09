Über 400 Tote bei Beben und Tsunami in Indonesien

30.09.2018 Jakarta. Bei den schweren Erdbeben und dem folgenden Tsunami sind auf der indonesischen Insel Sulawesi mindestens 420 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei lediglich die Zahl aus der Stadt Palu", sagte der Leiter des nationalen Zivilschutzes. Zwei andere Bezirke seien da noch nicht einbezogen. Zu diesen Gebieten bestehe noch keine Verbindung. Befürchtet wird, dass die Opferzahlen noch deutlich in die Höhe gehen. Die Insel war am Freitag von zwei Erdbeben erschüttert worden. Anschließend brach eine meterhohe Tsunamiwelle über die Westküste von Sulawesi herein.