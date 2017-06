Über 1000 Polizisten rund um Totenmesse für Kohl im Einsatz

28.06.2017 Speyer. Vor dem Transport des Sarges von Altkanzler Helmut Kohl von Straßburg nach Ludwigshafen am Samstag und der anschließenden Totenmesse in Speyer bereitet sich die Polizei in der Region auf einen Großeinsatz vor. Es seien deutlich mehr als 1000 Polizisten im Dienst, sagte der Vizepräsident des zuständigen Präsidiums Rheinpfalz, Eberhard Weber, in Speyer. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würden zu der Totenmesse im Speyerer Dom erwartet. Die endgültige Gästeliste stehe noch nicht fest.