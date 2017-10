Österreichs Grüne zittern um Wiedereinzug

15.10.2017 Wien. Die Grünen in Österreich müssen erstmals seit ihrer Gründung um den Wiedereinzug ins Parlament zittern. "Es ist ein Debakel", sagte die Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek, nach der Parlamentswahl in Wien. Das Ergebnis sei eine schmerzliche Niederlage. Sie hoffe aber, dass der Partei der Sprung über die Vier-Prozent-Hürde noch gelinge. Die Hochrechnungen gehen nur von 3,9 Prozent für die Partei aus. Die Grünen müssen wohl bis auf die Auszählung der letzten Briefwahlstimmen am kommenden Donnerstag warten, um Gewissheit zu haben.