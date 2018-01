Ärzte-Organisation: Schadstofftests an Affen kein Einzelfall

29.01.2018 Köln. Für die Tierschutzorganisation "Ärzte gegen Tierversuche" sind die Schadstoffversuche mit Affen in den USA kein Einzelfall. "Toxikologische Versuche an Affen sind leider gängig, auch in Deutschland", sagte Vizechefin Corina Gericke der Deutschen Presse-Agentur. Im vergangenen Jahr seien 1328 Affen oral oder über Inhalation 28 Tage lang schädliche Substanzen verabreicht worden. "Danach werden sie meistens getötet, um die Organe zu untersuchen", so Gericke. Die Organisation fordert eine Gesetzesänderung, um solche "unethischen Versuche an allen Tieren" zu verbieten.