13.12.2017 Berlin. Schon das erste Gespräch ist eine schwere Geburt: Können Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer den SPD-Vorsitzenden Schulz am Ende doch noch von einer Koalition überzeugen? Die SPD weiß selbst noch nicht genau, was sie will.

Sie kennen sich bestens, aber die Wertschätzung ist unterschiedlich verteilt. Angela Merkel schätzt Andrea Nahles und Nahles Merkel. Die Kanzlerin und die ehemalige SPD-Arbeitsministerin, die nun die Bundestagsfraktion führt, haben Vertrauen aufgebaut in der zurückliegenden großen Koalition.

SPD-Chef Martin Schulz hat Merkel dagegen bis zuletzt hart angegangen, gab ihr eine Mitschuld am AfD-Aufstieg und nannte ihren Politikstil einen "Anschlag auf die Demokratie".

Die erste Verhandlungsrunde der Spitzen von Union und SPD 80 Tage nach der Bundestagswahl wird fast wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Zum Ort des Treffens wird offiziell geschwiegen, die Erwartungen werden gedämpft.

Die Stimmung ist gespannt bis mäßig. Nach dem Jamaika-Aus, den Verhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP, geht es erst einmal um Vertrauensbildung - und um einen Kompass. Schulz meint, die Union habe "den Karren an die Wand gefahren". Jetzt werde wieder die SPD gebraucht, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen.

Die Stimmung ist angespannt, auch weil der Kurs der SPD unklar ist. Parallel wird dort bereits ein Wahlkampf für eine vorgezogene Neuwahl vorbereitet. Deutschland ist so lange ohne richtige Regierung wie seit Bestehen der Bundesrepublik nicht.

CSU-Chef Horst Seehofer vergleicht die SPD kurz vor dem ersten Treffen mit einer "Krabbelgruppe" - wegen des jüngsten Vorschlags der SPD-Linken, eine Art offene Koalitionsehe einzugehen, wo beide Seiten eigene Lieblingsprojekte auch mit anderen Parteien gegen die Koalitionsräson durchsetzen dürfen. "Man kann nicht zum Teil regieren und zum anderen Teil opponieren", moniert Seehofer.

Die Union weiß, was sie will: Eine große Koalition für vier Jahre. Sie wäre für Merkel eine Art politische Lebensversicherung, um womöglich anders als Helmut Kohl einen selbstbestimmten Abgang hinzubekommen. Bei einer Minderheitsregierung müsste sie ständig im Bundestag um Mehrheiten ringen, eine rasche Vertrauensfrage und dann eine Neuwahl wären die Folge. Merkel hat zwar bereits angekündigt, dass sie in diesem Falle erneut als Kanzlerkandidatin antreten würde - aber ob sie in der CDU tatsächlich genug Rückhalt bekommen würde?

Die SPD-Führung um Schulz und Nahles braucht aus dem Treffen mit Merkel, Seehofer und Co. ein paar Hinweise, was möglich sein kann. Das wissen sie auch in der Union. Man werde zwar wohl noch nicht konkret verhandeln, aber vielleicht doch schon Grundsätzliches ansprechen, heißt es da. Schließlich könne Schulz am Freitag nicht mit leeren Händen in seinem Parteivorstand auftauchen. Zumindest die Grundatmosphäre zwischen den möglichen Partnern müsse stimmen. Vielleicht könnten auch schon erste gemeinsame Leitplanken für einen gemeinsamen Weg in die Zukunft identifiziert werden.

Schulz hat seine Leute gebeten, nicht über die Medien zu kommunizieren. Alle Vorschläge auch jenseits einer großen Koalition sind weiter auf dem Tisch. Am Freitag sollen Präsidium und Vorstand der SPD entscheiden, ob man mit der Union konkret sondieren will. Ein wichtiges Signal könnte sein, was die Union in der bisherigen Koalition zum Ärger der SPD verwehrte: ein Rückkehrrecht in Vollzeit, wenn man einige Zeit Teilzeit gearbeitet hat - das würde vor allem hunderttausende Frauen besser stellen.

Die SPD hat elf Themen festgelegt, von einer Stärkung Europas über Milliarden für die Pflege und den sozialen Wohnungsbau bis zur Sicherung der Renten. Es gibt einige harte Brocken, aber keine unüberwindbaren Hürden. Die lauern eher in der eigenen Partei.

Schulz muss dem Eindruck von Schaufensterpolitik entgegenwirken, dass er andere Optionen wie eine Minderheitsregierung oder eine "Koalition light" mit wechselnden Mehrheiten und etwas Opposition in der Regierung nur pro forma verhandelt. Nach konkreten Sondierungen muss er mit den Ergebnissen für förmliche Koalitionsverhandlungen eine Mehrheit bei einem Sonderparteitag finden - und am Ende bräuchte er das Ja der rund 440 000 Mitglieder zu einem neuen Koalitionsvertrag. Aber die Stimmung ist extrem GroKo-skeptisch, weil die Partei nach dem Absturz auf 20,5 Prozent auf Sinnsuche ist und sich lieber in der Opposition erneuern will.

Rückblick auf 2013, damals war es alles etwas leichter: Eine Dame der Roten, umringt von lauter schwarzen Unionsmännern, ist auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft nahe beim Bundestag zu sehen. Hannelore Kraft, Sinnbild der damaligen SPD-Skepsis gegenüber einer großen Koalition, reicht ihrem CSU-Widersacher Alexander Dobrindt die Hand.

In drei Sondierungsrunden erreichte man das Grundvertrauen, dass es geht. Die Unionsspitze signalisierte ein Ja zum Mindestlohn von 8,50 Euro und Bewegung in Sachen doppelte Staatsbürgerschaft. Die SPD akzeptierte unter anderem den Unionswunsch nach einem Nein zu Steuererhöhungen.

Drei nicht im Zenit ihrer Macht stehende Parteichefs, fehlende Aufbruchstimmung, Widerstand in eigenen Reihen: die neue Operation GroKo steht unter einem schwierigen Stern. Dass angesichts internationaler Krisen außerdem die Zeit drängt, eine stabile Regierung zu finden, wurde am Nachmittag auch bei einer Blitzvisite Merkels in Paris klar.

Bei einer Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem EU-Afrika-Treffen zum Anti-Terror-Kampf in der Sahelzone war die Kanzlerin in Eile. Sie bat "um Verständnis, dass Arbeiten an einer neuen Regierung in Deutschland auch eine Priorität haben". Deshalb habe es sie zwar "gefreut heute hier sein zu können. Aber ich möchte meine Pflichten zuhause nicht versäumen." Weg war sie. (dpa)