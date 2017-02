Nach Tötung von Großmutter

28.02.2017 Müllrose. Nach dem Fund einer getöteten Frau im brandenburgischen Müllrose gerät der Enkel unter Tatverdacht. Die Großfahndung nach dem 24-Jährigen endet tragisch - zwei Polizisten sterben bei dem Einsatz.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 24-Jähriger Mann im Landkreis Oder-Spree am Dienstag zwei Polizisten überfahren und getötet. Der Mann sei verdächtig, in Müllrose zuvor seine 79-jährige Großmutter umgebracht zu haben, berichtete Polizeisprecher Ingo Heese.

Nach dem Fund der Leiche am Vormittag sei der 24-Jährige schnell in Verdacht geraten. Der Mann sei mit seinem Auto geflohen und habe an einer Kontrollstelle in Oegeln die beiden Beamten überfahren. Beide Polizisten seien noch an dem Tatort ihren schweren Verletzungen erlegen , sagte Heese.

Der 24-Jährige wurde kurz darauf gefasst. Zu den Hintergründen der Tat gebe es noch keine Erkenntnisse, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Der Mann sei zunächst in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei sei am Vormittag alarmiert worden, weil die 79-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden war, berichtete Heese. "Die ersten Erkenntnisse deuteten klar auf ein Tötungsdelikt hin." Daraufhin sei der 24-Jährige Enkel auf Grund von Hinweisen in Verdacht geraten. Sofort wurde eine Großfahndung auch mit Hubschraubern ausgelöst.

Eine Streife habe auf der Bundesstraße 87 in Oegeln bei Beeskow versucht, den flüchtigen Enkel mit einem ausgelegten Nagelbrett zu stoppen, berichtete Cotte-Weiß. Doch der Mann sei dem Hindernis ausgewichen und habe dabei die beiden Beamten überrollt. Sie starben noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter kündigte für den Nachmittag (17.00 Uhr) eine Pressekonferenz zu dem Vorfall in Potsdam an. (dpa)