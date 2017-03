12.03.2017 TRUMP ÜBER MERKEL:

"Ich hatte großen Respekt für sie. Ich hatte das Gefühl, sie ist großartig, eine großartige Anführerin. Aber ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht, und zwar, all diese Illegalen ins Land zu lassen." (In einem Interview der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times" am 16. Januar 2017.)

"Zunächst einmal vertraue ich beiden - doch schauen wir mal, wie lange das anhält. Vielleicht hält es überhaupt nicht lange." (Im selben Interview am 16. Januar 2017 zur Frage, ob er Merkel und Russlands Präsidenten Wladimir Putin mehr vertraue."

"Sie haben die Person gewählt, die Deutschland ruiniert." (Am 9. Dezember 2015 auf Twitter über Merkels Flüchtlingspolitik und ihre Auszeichnung als "Person des Jahres" 2015 des Magazins "Time".)

MERKEL ÜBER TRUMP:

"Das Vorgehen widerspricht nach meiner Auffassung dem Grundgedanken der internationalen Flüchtlingshilfe und der internationalen Kooperation." (Am 30. Januar 2017 zu dem von Trump verhängten ersten Einreiseverbot für Flüchtlinge und sieben überwiegend muslimische Länder.)

"Erstens glaube ich ganz fest daran, dass es uns allen am besten geht, wenn wir ein regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes gemeinsames Agieren haben (...) Zweitens wird das transatlantische Verhältnis nicht weniger wichtig, als es in der Vergangenheit war, und dafür werde ich arbeiten." (Am 21. Januar 2017 zu Trumps Antrittsrede.)

"Ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selbst in der Hand." (Am 16. Januar 2017 zu Trumps Vorwurf, die EU sei ein "Mittel zum Zweck für Deutschland".)

"Wir leben in Zeiten rasanter globaler Veränderungen. Wir haben die Möglichkeiten, Veränderungen schrittweise menschlich zu gestalten. Das setzt Offenheit voraus. Offenheit wird uns mehr Sicherheit bringen als Abschottung." (23. November 2016 in der Generaldebatte im Bundestag mit Blick auf Trumps protektionistische Politik.)

"Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden: Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an. (...) Mit keinem Land außerhalb der Europäischen Union haben wir eine tiefere Verbindung als mit den Vereinigten Staaten von Amerika." (Am 9. November 2016 zu Trumps Wahlsieg.)

GEMEINSAME TELEFONATE:

Nach deutschen und amerikanischen Angaben bekräftigen beide die Absicht, "die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen". (Am 29. Januar 2017 nach ihrem ersten Telefonat nach Trumps Amtsantritt.)

Merkel gratuliert Trump nach deutschen Regierungsangaben telefonisch zur Wahl, pocht aber erneut auf eine werteorientierte Zusammenarbeit. (Am 11. November 2016 nach Trumps Wahlsieg.) (dpa)