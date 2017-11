Analyse zur Regierungsbildung

23.11.2017 Berlin. In der SPD geht es drunter und drüber: Groko, Minderheitsregierung, Neuwahlen? Niemand weiß so richtig, wo es langgeht - auch weil der Vorsitzende Schulz schwimmt. Weist der Bundespräsident seinen alten Genossen einen Weg aus der Klemme?

Es ist eine nette Runde, die da am Vorabend des Gesprächs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Martin Schulz in einem Hamburger TV-Studio beim ZDF-Talker Markus Lanz zusammensitzt.

Grünen-Chef Cem Özdemir erzählt, warum Jamaika in die Binsen ging, die Kaulitz-Brüder von der einstigen Teenie-Band Tokio Hotel reden über Musik - und dann ist da ja noch Olaf Scholz.

Gastgeber Lanz, dem es in den vergangenen Jahren immer wieder geglückt war, Politiker wie den damaligen FDP-Chef Philipp Rösler dazuzubringen, sich um Kopf und Kragen zu reden, gibt sein Bestes, der hanseatischen SPD-Sphinx zu entlocken, wie es mit den Sozialdemokraten und dem Land weitergeht.

Scholz rechnete mit Schulz´ Kampagne ab

Lässt die SPD aus staatspolitischer Pflicht ihr Nein zur großen Koalition hinter sich und hält Angela Merkel an der Macht? Will er, Scholz, in diesem historischen Moment selbst den Vorsitz der lädierten ältesten deutschen Partei übernehmen, weil es unüberhörbare Zweifel im eigenen Laden (vor allem in der Fraktion) daran gibt, dass Parteichef Schulz es gut genug kann?

Scholz, der im kleinen Kreis ein leidenschaftlicher Entertainer sein kann, auf offener Bühne aber meist den Charme eines Bürokraten versprüht, bleibt sich treu. "Ich habe noch nie aus meinem Inneren geplaudert", sagt er auf Lanz' Frage, ob er nicht ran will.

Seit der krachenden Wahlniederlage vor einem Monat, als die SPD auf historisch schlechte 20,5 Prozent abstürzte, hat Scholz den eigenen Vorsitzenden getrieben. Stück für Stück, in Interviews und in einem Strategiepapier mit der Überschrift "Keine Ausflüchte!", rechnete er mehr oder minder deutlich mit Schulz' Kampagne ab.

Nachdem am Montag - wenige Stunden nach dem Ende der schwarz-gelb-grünen Jamaika-Träume - die versammelte SPD-Spitze inklusive Scholz ein von Schulz vorgelegtes Anti-Groko-Pro-Neuwahlen-Papier absegnete, dauerte es nicht lang, bis aus seinem Lager und aus Hannover (wo Hoffnungsträger Stephan Weil residiert) Kritik an den Formulierungen laut wurde.

In Schulz' Umfeld wurde dies als neuerliche Attacke registriert. Doch ein Königsmörder wollte Scholz nie sein. Das war schon zu Zeiten eines Sigmar Gabriel so. Seit Jahren lautet daher die Ansage aus Hamburg an die Partei: Ich bin zwar bereit, aber ihr müsst mich schon rufen! Scholz' Beliebtheit an der Basis ist aber sehr überschaubar.

Forderungen der SPD

In zwei Wochen ist Parteitag. Dort wollte die SPD den Fahrplan für die Erneuerung in der Opposition bis 2021 festlegen. Doch jetzt müssen die Genossen nach dem Jamaika-Ende den Turbo-Gang einlegen, von kollektiver Depression auf Mut zur Gestaltung trotz aller Risiken umschalten. Fast stündlich melden sich mehr oder weniger prominente Sozialdemokraten zu Wort, die ein Abrücken von dem apodiktischen Groko-Nein verlangen. Die mächtige SPD-Linke legte bereits eine lange, sehr teure Wunschliste von Steuererhöhungen bis zur solidarischen Bürgerversicherung vor, die man der Kanzlerin bei möglichen Sondierungen unter die Nase halten müsse.

Auch Scholz präsentiert im Fernsehen eine Art rotes Regierungsprogramm. Beispiel Europa: "Es ist dringend erforderlich, dass wir ein klares proeuropäisches Bekenntnis abgeben." Deutschland müsse das Angebot von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufnehmen und eine "Situation herstellen, dass die Europäische Union quasi vollendet wird".

Beispiel Arbeitsmarkt/Soziales: Der Missstand müsse aufgeräumt werden, dass in einem Wirtschaftsboom Arbeitnehmer immer mehr Leute mit befristeten Verträgen einstellten. Der Mindestlohn müsse erhöht werden, die Arbeitgeber bei der Krankenversicherung gleich hohe Beiträge wie die Arbeitnehmer zahlen. Digitale Wende, mehr Geld für Krippen, sozialer Wohnungsbau.

Bildung einer Großen Koalition?

Interessant ist noch ein anderer Scholz-Satz: "Ich bin sehr sehr skeptisch, was eine Minderheitsregierung betrifft." Damit baut Scholz ein Stück weit die Drohkulisse der SPD für Angela Merkel ab, möglicherweise eine rein mit Unions-Ministern besetzte Regierung nur zu tolerieren statt in eine Koalition einzuwilligen.

Vieles deutet also auf ein Ja der SPD für ein schwarz-rotes Comeback hin, aber sicher ist nichts. Die Kunst dürfte darin bestehen, die Groko-müde Parteibasis auf diesem Weg mitzunehmen. Schulz müsse dabei seiner Führungsverantwortung gerecht werden, heißt es aus der Partei.

Noch vor seinem Gespräch mit Steinmeier wabern in der SPD vage Gerüchte von einem angeblichen Rücktrittsangebot des Vorsitzenden herum. Das würde aber zum jetzigen Zeitpunkt kaum Sinn machen. Der von weiten Teilen der Basis geschätzte Schulz dürfte auf dem Parteitag mit seiner Wiederwahl rechnen können. Wenn es ihm dort gelingt, sich Rückhalt für ein vom Staatsoberhaupt Steinmeier quasi erbetenes "Umfallen" in Richtung Groko zu sichern, könnte er sich bei Schwarz-Rot ein Ministeramt aussuchen.

Unmittelbar nach der Wahl hatte der 61-Jährige das noch ausgeschlossen: "In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten." Am Freitagabend wird Schulz beim Juso-Bundeskongress in Saarbrücken erwartet. Der Parteinachwuchs steht links, verachtet die Groko, stand bisher treu zum Vorsitzenden. Für Schulz wird es eine erste Abstimmung mit den Füßen. (dpa)