Anschlag in St. Petersburg

Opfer der Explosion in der U-Bahnstation Tekhnologichesky Institut werden von Helfern versorgt.

04.04.2017 St. Petersburg. Die Metropole St. Petersburg, eine moderne Hafenstadf, ist bei Touristen beliebt. Nun ist eine Bombe in einer fahrenden U-Bahn explodiert. Was ist passiert? Wer steckt dahinter? Noch ist vieles unklar.

In der russischen Stadt St. Petersburg explodiert eine Bombe. Eine Sammlung der Fakten und der offenen Fragen:

WAS WIR WISSEN

Der Ablauf - Eine Bombe explodierte am Montag gegen 14.40 Uhr Ortszeit in einer U-Bahn der Linie 2 während der Fahrt zwischen den Stationen Sennaja Ploschtschad und Technologisches Institut. - Der Fahrer fuhr den Zug noch in die nächste Station - Technologisches Institut. Dorthin kamen die Einsatzkräfte.

- Eine zweite Bombe wurde in der U-Bahn-Station Ploschtschad Wosstanija deponiert. Sicherheitskräfte fanden sie und machten sie unschädlich. Die Opfer: (dpa)