25.09.2018 Berlin. Nach 13 Jahren stürzen die Unionsabgeordneten ihren Chef Volker Kauder. Der neue Vorsitzende Ralph Brinkhaus hatte schon vor der Wahl betont, er wolle vertrauensvoll mit der Kanzlerin zusammenarbeiten. Doch Merkel verliert weiter Beinfreiheit.

Es ist ein Signal des Zorns, nicht nur für Volker Kauder, sondern auch für Angela Merkel. Eine Art Revolte. Mehrfach hat die Kanzlerin vor der Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz für ihren Vertrauten geworben, zuletzt direkt vor der Wahl.

Auch CSU-Chef Horst Seehofer und der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt werfen sich für Kauder in die Bresche. Doch als gegen 16.45 Uhr bekannt wird, dass der 69-Jährige mit 112 zu 125 Stimmen in einer Kampfkandidatur gegen seinen Stellvertreter und Herausforderer Ralph Brinkhaus verloren hat, ist die Sensation perfekt. Und es ist klar: Die Abgeordneten dürften auch direkt auf Merkel gezielt haben.

Zwei Regierungskrisen in den ersten Monaten der vierten Amtszeit der Kanzlerin - das war für viele Unionsleute im Bundestag zu viel. Der Ärger musste raus - und wenn es nach dem Sprichwort geht: Ich schlage den Sack und meine den Esel.

Was nun, Frau Merkel? Als sie um 15.02 Uhr in den Fraktionssaal kommt, bekommt Seehofer, ihr ewiger Quälgeist, eine ausführliche Begrüßung - es gibt viel zu besprechen zur Zeit. Doch schon bevor die Sitzung der Fraktion kurz nach 15 Uhr beginnt, sind im Saal geraunte Hiobsbotschaften für Kauder zu hören. "50 zu 50" stehe es vor der Kampfabstimmung Kauder-Brinkhaus. Manche waren sich sogar sicher: "Brinkhaus wird gewinnen." So kommt es dann ja auch.

Als Dobrindt, der die Wahl geleitet hat, gegen 17 Uhr mit Brinkhaus vor den Fraktionssaal tritt, versuchen beide, Normalität zu verbreiten. Wie nach einer demokratischen Wahl eben. Dobrindt sagt fast überschwänglich: "Ich gratuliere Dir ausdrücklich, Ralph. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit für die Zukunft." Der Fraktionsvorsitz sei ja "ein herausforderndes Amt. Du hast Dich im vollen Bewusstsein für dieses Amt beworben und das Vertrauen der Fraktion heute erhalten."

Die Fraktion habe Kauder mit einem langen Applaus "für seine herausragende Arbeit der letzten 13 Jahre gedankt", sagt Dobrindt noch. Gemeinsam wolle man die "gute Arbeit zwischen CDU und CSU" in der Fraktion fortsetzen, ergänzt er Richtung Brinkhaus. Auch das ist ein Signal: Nicht immer war nach der Hochphase der Flüchtlingskrise das Verhältnis zwischen CDU und CSU in der Fraktion gut. Im Streit über die Migrationspolitik der Kanzlerin hatte es sogar mal eine getrennte Sitzung beider Fraktionsteile gegeben.

Brinkhaus zeigt sich dann ohne Triumph, sagt nüchtern: "Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis." Nun gehe es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen. Die Fraktion habe anspruchsvolle Projekte vor sich, ergänzt er noch, bevor er in den Saal zurückgeht, um bei der Wahl der restlichen Fraktionsführung dabei zu sein. "Dann sind wir morgen auch wieder dabei, das zu tun, was die Menschen von uns erwarten: nämlich an der Sache zu arbeiten."

Auch für Kauder hat Brinkhaus noch ein gutes Wort: Vor dessen Leistung habe er großen Respekt. Der lang anhaltende Beifall für seinen Vorgänger in der Fraktion habe auch gezeigt, welch' hohes Ansehen Kauder genieße. "Jetzt schauen wir gemeinsam nach vorne und freuen uns auf die nächsten Wochen." Punkt.

Dem Amtsinhaber war die Nervosität schon vor der Sitzung anzusehen, sein Lächeln kann den auf ihm lastenden Druck nicht überspielen. Kauder setzt die Brille ab, kaut auf dem Bügel, dann setzt er sie wieder auf. Da hilft auch kaum, dass Seehofer ihn freundschaftlich begrüßt. Ob es für Kauder am Ende hilfreich war, dass sich auch der umstrittene Bundesinnenminister öffentlich für ihn ausgesprochen hat?

Brinkhaus kommt zu dieser Zeit allein durch jenen Seiteneingang zur Sitzung geschlendert, durch den es später in die acht Wahlkabinen geht. "Ganz locker, alles gut", sagt der Finanzexperte der Fraktion zu den wartenden Reportern. Er habe am Morgen um 8 Uhr noch an einer Diskussionsveranstaltung zur Finanzpolitik teilgenommen - Business as usual, soll das wohl zeigen. Westfalen wie er seien eben ruhig und gelassen. "Wir stimmen gleich ab, dann ist gut", schiebt er hinterher, bevor er sich unter die Abgeordneten-Kollegen mischt.

Auch das wird in der Union als geschickter Schachzug von Brinkhaus gewertet: Während der gefühlt ewige Vorsitzende Kauder vorne hinter der Fraktionsbank herumtigert, kann der Herausforderer unter den Kollegen bis zur letzten Minuten noch das "Wir-Gefühl" demonstrieren. Auch mit diesem Argument hatte Brinkhaus seine Kandidatur begründet hat.

Nicht einmal der in ihren 13 Jahren Kanzlerschaft bislang einzigartige Schritt Merkels vom Montag hatte Kauder noch helfen können. Sie hatte an diesem Tag öffentlich bedauert, dass sie bei der Bewältigung der jüngsten Regierungskrise um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nicht ausreichend daran gedacht habe, was die Menschen im Land bewege. Sie mag gehofft haben, so dem Ärger der Parlamentarier ein Ventil zu geben. Verpufft.

Dass Merkel aus dem miserablen Ergebnis für Kauder - wie manche ihrer Kritiker womöglich hoffen - Konsequenzen zieht und hinwirft, galt in der Union vor der Wahl als nahezu ausgeschlossen. Doch für die Kanzlerin ist das Wahlergebnis mehr als nur ein schmerzhafter Denkzettel. Die Unionsfraktion ist traditionell Machtbasis jeder Kanzlerschaft. Kann sich Merkel nicht mehr auf den breiten Rückhalt in der Fraktion verlassen, dürfte jede halbwegs kniffelige Abstimmung im Plenum des Bundestages für sie künftig zur Zitterpartie werden. (dpa)