E-Tretroller auch auf Gehwegen

Während Deutschland die Öffnung des Straßenverkehrs für E-Tretroller noch diskutiert, haben Großstädte in Spanien die Regeln dafür nach ersten Erfahrungen bereits erheblich verschärft. Hintergrund ist, dass im vergangenen Sommer eine 90-jährige Frau in der Nähe von Barcelona von einem E-Scooter erfasst und tödlich verletzt wurde. In der Hauptstadt Madrid wurde angesichts der massiven Zahl an Miet-Tretrollern beschlossen, Lizenzen für maximal 10.000 Stück zu vergeben.

Seit Jahresanfang dürfen die Vehikel zudem nicht mehr auf Bürgersteigen, den meisten Straßen oder den Busspuren benutzt werden. Erlaubt sind sie noch auf Radwegen und zum Teil in Tempo-30-Zonen. Auch in anderen Städten wie Barcelona oder Valencia gibt es bereits Begrenzungen. Fans der Tretroller wollen am Samstag unter anderem in Madrid gegen die scharfen Auflagen protestieren.