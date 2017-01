Großer Fortbildungsbedarf

16.01.2017 Brüssel. Der künftige US-Präsident Donald Trump lobt den Brexit und sieht ziemlich schwarz für die Europäische Union - und die Kontakte nach Brüssel sind wohl auch noch ausbaufähig.

In der "Bild"-Zeitung vom Montag berichtete Trump: "Ich habe mit dem Chef der Europäischen Union geredet, ein sehr angenehmer Herr rief mich an." Die Nachfrage, ob es sich um Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gehandelt habe, bejahte Trump in dem Interview.

Allerdings stellte Juncker in einem ZDF-Interview vor Wochen klar, dass nicht er mit Trump gesprochen habe, sondern EU-Ratspräsident Donald Tusk. Tatsächlich telefonierten Tusk und Trump nach dpa-Informationen am 18. November. Juncker sprach seinerseits mit dem künftigen US-Vizepräsidenten Mike Pence. Über die Verwechslung berichtete auch die Zeitung "Die Welt".

Juncker hatte schon im November Fortbildungsbedarf bei dem damals frisch gewählten Trump konstatiert: "Wir müssen dem neuen US-Präsidenten beibringen, was Europa ist und wie es funktioniert", sagte er damals bei einer Diskussionsveranstaltung im Europäischen Gerichtshof. (dpa)