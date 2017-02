Kurz vor Treffen mit Merkel

Tunesien ist mit rund 163 000 Quadratkilometern etwa doppelt so groß wie Österreich. Der Maghreb-Staat am Mittelmeer wurde 1956 von Frankreich in die Unabhängigkeit entlassen. Von den mehr als elf Millionen Einwohnern bekennen sich etwa 99 Prozent zum sunnitischen Islam.

Seit August 2016 wird das Land, in dem der sogenannte Arabische Frühling begann, von einer "Regierung der nationalen Einheit" aus säkularen und konservativ-islamischen Parteien geführt. Der Lebensstandard ist zwar einer der höchsten in Afrika, doch die Tunesier leiden unter einer hohen Arbeitslosigkeit. In den vergangenen Jahren erschütterten zudem mehrere Terroranschläge das Land.