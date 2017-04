Bei der Oscar-Verleihung in Hollywood ging Maren Ade noch leer aus - beim Deutschen Filmpreis sieht das ganz anders aus.

Peter Simonischek bedankte sich per Viodeoschalte für seine Lola.

28.04.2017 Berlin. Triumph für Maren Ade und ihren "Toni Erdmann". Nach der Enttäuschung beim Oscar ist die Tragikomödie jetzt der Abräumer bei der Lola. Die Filmpreis-Gala ist ein Abend der Frauen und politischen Appelle.

Die Regisseurin Maren Ade ist mit der Tragikomödie "Toni Erdmann" die große Gewinnerin beim Deutschen Filmpreis. Der Film bekam am Freitagabend in Berlin sechs Lolas, neben dem Hauptpreis auch die Trophäen für Regie, Drehbuch und Schnitt.

Sandra Hüller und Peter Simonischek wurden zudem für ihre Rollen in dem Vater-Tochter-Drama zu den besten Hauptdarstellern gekürt.

In der Königsklasse "Bester Spielfilm" setzten sich die Regisseurinnen durch: Die Silber-Lola erhielt das Abtreibungsdrama "24 Wochen" von Anne Zohra Berrached, Bronze holte "Wild" von Nicolette Krebitz. Der Favorit des Abends, "Die Blumen von gestern" von Chris Kraus, ging trotz acht Nominierungen leer aus.

"Toni Erdmann" war bereits im Rennen um den Auslands-Oscar dabei und hat den Europäischen Filmpreis gewonnen. Der Film gilt als Beispiel dafür, dass deutsches Autorenkino international erfolgreich sein kann. Weitere Preise gab es für Fritzi Haberlandt ("Nebel im August") und Georg Friedrich ("Wild") in der Kategorie "Beste Nebenrolle". Bester Kinderfilm wurde "Auf Augenhöhe" über einen Junge mit einem kleinwüchsigen Vater.

Der US-Regisseur Michael Moore ("Bowling for Columbine") wurde bei der Vorstellung der Dokumentationen per Video zugeschaltet. Er bedankte sich im Namen der Amerikaner bei den Deutschen für Donald Trump - eine ironische Anspielung auf die deutschen Wurzeln der Familie des US-Präsidenten. "Wir brauchen die Wahrheit", sagte Moore und warb damit für die Kraft von Dokumentarfilmen. Im Doku-Gewinner "Cahier Africain" geht es um das Schicksal misshandelter Frauen in der Zentralafrikanischen Republik.

Die Deutsche Filmakademie wählt die Gewinner der Lolas , die als wichtigste Auszeichnung für das deutsche Kino gelten. Von Til Schweiger bis Senta Berger war fast die komplette deutschsprachige Filmprominenz bei der Show im Palais am Funkturm dabei. Durch die Gala führte die Schauspielerin Jasmin Tabatabai, eine Gesangseinlage kam von Katja Riemann.

Simon Verhoeven bekam die undotierte Lola für den besucherstärksten deutschen Film. Die Flüchtlingskomödie "Willkommen bei den Hartmanns" sahen mehr als 3,6 Millionen Zuschauer im Kino. Auch ein weiterer Preis stand schon vorab fest: Schnittmeisterin Monika Schindler wurde für ihr Lebenswerk geehrt. (dpa)