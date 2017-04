17.04.2017 Berlin/Istanbul. Bei den Türken in Deutschland können Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und seine AKP traditionell auf starke Unterstützung zählen.

Das hat sich auch beim Verfassungsreferendum gezeigt, bei dem die Türken in Deutschland fast mit Zweidrittelmehrheit (63,1 Prozent) für das Präsidialsystem gestimmt haben, das dem Staatschef einen deutlichen Machtzuwachs bescheren wird.

Die Zustimmung in Deutschland ist damit weitaus höher als in der Türkei, nach dem vorläufigen Ergebnis der Wahlkommission entfielen insgesamt nur 51,3 Prozent aller Stimmen auf "Ja".

Auch bei der Parlamentswahl im November 2015 schnitt Erdogans AKP in Deutschland überproportional gut ab. Auf sie entfielen damals 59,7 Prozent der in der Bundesrepublik abgegebenen Stimmen, während sie insgesamt auf ein amtliches Endergebnis von 49,5 Prozent kam.

Damals beteiligten sich 40,79 Prozent der 1,41 Millionen wahlberechtigten Türken in Deutschland an der Parlamentswahl. Beim Referendum war die Wahlbeteiligung jetzt noch deutlich höher. Bereits bis zum 10. April hatten 48,73 Prozent oder 696 863 der 1 430 127 der in Deutschland registrierten türkischen Wähler ihre Stimme abgegeben. Nach diesem Stichtag konnten Auslandstürken noch bis zum 16. April an Grenzübergängen abstimmen. (dpa)