Spaziergänger in Graal-Müritz: An den Küsten der deutschen Ostsee wird eine Sturmflut erwartet.

04.01.2017 Rostock/Hiddensee (dpa) – Auf die deutsche Ostseeküste könnte heute und in der Nacht zu Donnerstag die schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren zurollen.

Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie werden im Laufe des Tages Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet.

Auch eine schwere Sturmflut mit Werten über 1,50 Meter ist nach Angaben der Behörde nicht auszuschließen. Der Höchststand wird in der Nacht auf morgen erwartet. Ursache ist nicht nur Tief "Axel" - die Ostsee führt zurzeit besonders viel Wasser, weil der Westwind in den vergangenen Tagen viel Nordseewasser in dieses Meer gedrückt hat. (dpa)