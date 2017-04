NRW-Landtagswahlkampf

02.04.2017 Essen. Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen rührt die SPD kräftig die Trommel. Ministerpräsident Kraft schart im Ruhrgebiet die Spitzen der Partei um sich - Antwort auf den Wahlkampfbeginn des Herausforderers Armin Laschet von der CDU am Vortag in Münster.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Partei auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen eingeschworen.

Bei der Auftaktveranstaltung in Essen unterstrich Schulz die herausragende Bedeutung des Votums der rund 13 Millionen Wahlberechtigten in NRW auch für die darauffolgende Bundestagswahl. Wenn die SPD am 14. Mai die Wahl in NRW gewinne, werde sie am 24. September auch stärkste Partei Deutschlands und er Bundeskanzler, sagte Schulz vor rund 1400 Genossen.

Ein weiteres wichtiges Ziel sei es, die rechtspopulistische AfD aus dem Landtag und dem Bundestag herauszuhalten. "Sie haben nicht nur im Landtag nichts zu suchen, sie sind auch keine Alternative für Deutschland: Sie sind schlicht und ergreifend eine Schande für die Bundesrepublik", sagte Schulz.

Außenminister Sigmar Gabriel warf der Union einen unseriösen Wahlkampf vor. Die Union verspreche milliardenschwere Steuersenkungen und gleichzeitig Mehrausgaben für Familien, Bildung und Verteidigung. Alles werde nach der Bundestagswahl aber nicht kommen, sagte der frühere SPD-Chef in Essen beim Start der NRW-SPD in die heiße Phase des Landtagswahlkampfes. Gabriel mahnte seine Partei, im Wahlkampf nicht mehr zu versprechen als gehalten werden kann.

Nordrhein-Westfalen wählt am 14. Mai einen neuen Landtag. Das Votum gilt als wichtigster Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann sagte: "Wenn die SPD in Nordrhein-Westfalen vorne steht und die Wahl gewinnt, ist das der beste Rückenwind, den ich mir für die Bundestagswahl vorstellen kann, damit Martin Schulz Bundeskanzler wird." Ein weiteres wichtiges Ziel sei es, die AfD kleinzuhalten.

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist erneut Spitzenkandidatin der SPD für die NRW-Wahl. Sie möchte die rot-grüne Koalition fortsetzen. Das Bündnis hat allerdings in den Umfragen seit langem keine Mehrheit mehr. (dpa)