Abstimmung im Bundestag

01.06.2017 Berlin. Es ist das größte Reformwerk der Noch-Koalitionäre: Die Neuordnung der Finanzbeziehungen ab 2020. Die seit Jahren heftig umstrittene Milliarden-Umverteilung zwischen "reichen" und "armen" Ländern wird neu geregelt. Der Bund gibt mehr Geld und bekommt mehr Kompetenzen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die mühsam ausgehandelte Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen als solides Reformpaket verteidigt.

Vor der Abstimmung des Bundestages über das umfassende Gesetzespaket in Berlin sagte Schäuble, die Architektur der föderalen Finanzordnung werde ein Stück weit geändert. Der Ausgleich zwischen stärkeren und schwächeren Ländern aber werde künftig weitestgehend zurückgenommen.

Der Ausgleich dafür kommt vom Bund. Die größere Finanzverantwortung erzwingt es Schäuble zufolge, dass der Bund auch stärkere Eingriffsrechte in den Länder bekommt. Schäuble kritisierte die Verhandlungsstrategie der Länder, die sich vor dem Kompromiss vorab auf eine 16:0-Position zulasten des Bundes verständigt hatten.

Das Reformpaket sieht unter anderem 13 Änderungen des Grundgesetzes vor. Die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit gilt als sicher. Im Bundesrat soll an diesem Freitag abgestimmt werden. Die Neuregelung sieht vor, dass die Länder von 2020 an jährlich 9,75 Milliarden Euro vom Bund erhalten - Tendenz steigend. Der Bund bekommt dafür mehr Eingriffsrechte - etwa bei Fernstraßen, in der Steuerverwaltung und bei Investitionen in Schulen.

Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht warf der Koalition vor, die Öffentlichkeit zu täuschen. Eine Privatisierung von Autobahnen sei nicht vom Tisch. Anja Hajduk von den Grünen kritisierte, es werde eine geringere Solidarität unter den Ländern geben. Übernehmen werde dies der Bund: "Das ist ein gutes Geschäft für die starken Länder." Die schwachen Länder dagegen würden schwächer. (dpa)