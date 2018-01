Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz rückt in der entscheidenden Sondierungsrunde mit der Union die Europapolitik in den Mittelpunkt.

13.01.2018 Berlin. Vor der Sondierung hat sich SPD-Vizechefin Dreyer alle Optionen offengehalten. Nun wirbt sie für Verhandlungen für eine große Koalition. Ein Grund dafür ist, dass die SPD in den Gesprächen mit der Union aus ihrer Sicht viele Forderungen erreicht hat.

Die stellvertretende SPD-Chefin Malu Dreyer sieht gute Chancen, die Kritiker einer großen Koalition in ihrer Partei noch umzustimmen. „Ich denke, das ist eine sehr gute Grundlage, um auch Verhandlungen zu einer Koalition zu führen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der Deutschen Presse-Agentur über das Ergebnis der Sondierung mit der Union. „Es ist nach wie vor so, dass die große Koalition nicht meine Lieblingskonstellation ist, aber ich habe auch schon betont, dass manchmal auch Zweckgemeinschaften ganz gute Arbeit leisten können. Das nehmen wir uns vor, dass wir sehr viel in Koalitionsverhandlungen erreichen können.“

Union und SPD hatten sich am Freitag auf Grundzüge einer weiteren Zusammenarbeit in der großen Koalition geeinigt und unter anderem Kompromisse in der Flüchtlings- und Rentenpolitik geschlossen. Dreyer hatte vor Beginn der Sondierungsgespräche betont, sie würden ergebnisoffen geführt und eine Minderheitsregierung von CDU/CSU favorisiert. Nun will sie dem Parteitag am 21. Januar empfehlen, dass die SPD Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Es gibt Widerstand von Jungsozialisten und anderen Parteilinken. Die SPD war bei der Bundestagswahl 2017 nur auf 20,5 Prozent gekommen.

Die SPD-Vizechefin sieht einen Großteil der Forderungen ihrer Partei erfüllt. „Wenn ich (...) auf das Sondierungsergebnis schaue, dann weiß ich einfach, dass wir wirklich einen ganz hohen Prozentsatz dieser Themen auch umsetzen können“, sagte Dreyer. Sie nannte den Einstieg in gebührenfreie Kitas, höheres Kindergeld, höheres Bafög und ein stabiles Rentenniveau als Beispiele für Verbesserungen. Von einer paritätischen Krankenversicherung profitierten vor allem kleine Einkommen. Beim Thema Europa setze die SPD neue Akzente.

Ergebnis der Sondierungsgespräche hat Licht und Schatten

Maßgeblich für Dreyers Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen ist nach ihren Worten der Erfolg der Sondierung und eine fehlende Bereitschaft der CDU für eine Minderheitsregierung, die die SPD dann tolerieren würde. „Insofern empfehle ich dem Bundesparteitag aus Überzeugung, dass wir jetzt in Verhandlungen gehen und dann ist vollkommen klar, dass die Mitglieder über das Ergebnis der Verhandlungen abstimmen müssen“, sagte Dreyer.

SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer sieht noch Hürden auf dem Weg zu einer großen Koalition. „Sollte der Parteitag grünes Licht geben, ist hin zu einem verbindlichen Koalitionsvertrag noch manches dicke Brett zu bohren und manches dicke Brett ist ein Balken“, sagte das Bundesvorstandsmitglied. „Wir müssen der Union zum Beispiel deutlich machen, dass wir die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen wollen.“

Das Ergebnis der Sondierungsgespräche hat für Schweitzer Licht und Schatten. „Es ist unter den gegebenen Umständen ein vernünftiges Ergebnis“, sagte er. „Aber ich sehe nach wie vor, dass es viel Skepsis bei vielen Mitgliedern gibt, insbesondere was das Thema angeht, ob man der Union in der Zusammenarbeit vertrauen kann.“

Die SPD kann nach Einschätzung der stellvertretenden Parteichefin gleichzeitig in der Bundesregierung mitwirken und sich als Konsequenz aus der Bundestagswahl erneuern. „Beides müssen wir sicherstellen und beides müssen wir auch vermitteln“, sagte Dreyer. „Es ist allzu oft schon passiert, dass die SPD sich vieles vorgenommen hat, dann regiert hat und die Erneuerung vergessen hat.“ (dpa)