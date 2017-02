Prozess in Russland

08.02.2017 Kirow. Darf der russische Oppositionelle Nawalny bei der Präsidentenwahl 2018 antreten oder nicht? In welche Richtung die Reise geht, könnte ein Gericht in der Provinz mitbestimmen. Nawalny selbst erwartet einen Schuldspruch in einem alten Strafprozess.

Dreieinhalb Jahre nach seiner ersten Verurteilung droht dem russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ein neuer Schuldspruch in dem umstrittenen Prozess.

Dem bekannten Kritiker von Präsident Wladimir Putin wird vorgeworfen, einer staatlichen Firma Bauholz im Wert von rund 16 Millionen Rubel (etwa 250.000 Euro) gestohlen zu haben. Heute soll das Gericht in der Stadt Kirow rund 800 Kilometer nordöstlich von Moskau das Urteil fällen.

Nawalny will bei der Präsidentenwahl 2018 antreten. Sollte er ins Gefängnis müssen, könnte er aber nicht kandidieren. Der 40-jährige Politiker rechnet mit einem Schuldspruch. Er wirft den Behörden vor, mit dem Prozess seine Teilnahme an der Wahl verhindern zu wollen.

Der Kreml dementiert dies. Kritiker halten Nawalny vor, sich mit dem Prozess interessant machen zu wollen und diesen deswegen gezielt mit seinem Wahlkampf in Verbindung zu bringen.

In dem Strafprozess war Nawalny bereits 2013 zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stufte den Prozess aber als unfair ein, das Oberste Gericht Russlands ordnete eine Neuaufnahme an. Die Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Haft auf Bewährung. Nawalny plädiert auf Freispruch. Mit angeklagt ist sein früherer Geschäftspartner Pjotr Ofizerow.

Aufsehen hatte der Fall vergangene Woche auch erregt, weil Nawalny von Beamten aus seinem Moskauer Büro abgeführt und zum Gericht nach Kirow gebracht worden war. Zuvor war Nawalny angeblich mehrfach nicht zu Verhandlungen erschienen.

"Wie auch immer das Urteil ausfällt, es stoppt unsere politische Arbeit nicht", sagte Nawalny bei der Gerichtsverhandlung. Er bekräftigte, er werde einen möglichen Schuldspruch anfechten und in den Wahlkampf ziehen.

Präsident Putin hat sich noch nicht geäußert, ob er 2018 wieder antreten will. Beobachter rechnen aber damit. Neben Nawalny haben bereits der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski und der liberale Politiker Grigori Jawlinski von der Oppositionspartei Jabloko ihre Kandidaturen angekündigt. Ihnen werden aber kaum Chancen eingeräumt. Oppositionelle klagen in Wahlkämpfen in Russland immer wieder darüber, kaum Zugang zu kremlgelenkten Staatsmedien zu bekommen. (dpa)