Traditionsreiche Wortgefechte

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer beim Politischen Aschermittwoch in der Dreiländerhalle in Passau.

01.03.2017 Passau. Mit dem Einmarsch von Parteichef Horst Seehofer und seiner Frau Karin hat in Passau der Politische Aschermittwoch der CSU begonnen. Von den Besuchern in der voll besetzten Dreiländerhalle wurde Ministerpräsident Seehofer mit viel Applaus begrüßt.

"Es ist ein Fest der Demokratie, der Mythos ist immer da. Heute wird ordentlich gefeiert für die Politik. Wir haben das Original, den weltweit größten Stammtisch", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kurz vor Beginn der Veranstaltung. Erstmals sind vier Redner vorgesehen: neben Seehofer der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und CSU-Vize Manfred Weber.

Die SPD begann unter dem Jubel von mehreren Tausend Besuchern in Vilshofen ihre Aschermittwochs-Kundgebung. Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und der österreichische Bundeskanzler Christian Kern zogen unter großem Applaus ins Festzelt ein.

"Ich hab gelesen, die gefühlte Mehrheit sitzt in Passau. Ich glaube, die tatsächliche Mehrheit sitzt hier", hatte Schulz draußen vor dem Zelt gesagt. Er spielte damit auf CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer an, der von "gefühlt" 10.000 Besuchern beim CSU-Aschermittwoch in Passau gesprochen hatte, obwohl dort nach offiziellen Angaben nur gut 4000 Menschen in die Halle passen. Die SPD hat ein Zelt für 5000 Besucher aufstellen lassen - und die Bierbänke waren anders als in Vorjahren bis nach hinten besetzt.

Beim politischen Aschermittwoch geben die Parteien in diesem Jahr einen ersten Vorgeschmack auf den anstehenden Bundestagswahlkampf.

Im vergangenen Jahr waren die traditionsreichen Wortgefechte aus Rücksicht auf das unmittelbar davor passierte Zugunglück von Bad Aibling bundesweit ausgefallen.

Auch andere Bundespolitiker reisen zum politischen Aschermittwoch nach Bayern. In Landshut will Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt sprechen, in Dingolfing der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, in Osterhofen bei Deggendorf AfD-Chefin Frauke Petry und in Passau die Linke-Vorsitzende Katja Kipping.

Den politischen Aschermittwoch gibt es inzwischen in vielen Bundesländern. So wird die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel wie in jedem Jahr in Demmin in ihrem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern erwartet. SPD-Kanzlerkandidat Schulz will am Abend auch im nordrhein-westfälischen Schwerte auftreten. (dpa)