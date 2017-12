Kinder spielen auf einem vom Meerwasser überflutetem Platz in Funafuti, der Hauptstadt des pazifischen Inselstaats Tuvalu.

Wie lange hält das Eis noch? Ein Eisbär in der Meerenge Victoria Strait im nördlichen Kanada.

Dürre und Hunger in Kenia: Experten sehen auch im Klimawandel Gründe für die Flüchtlingsströme.

Autos, Motorräder und Rikschas in Neu-Delhi: Nicht nur der Verkehr sorgt in der indischen Hauptstadt für krass überhöhte Schadstoffwerte.

So könnte es gehen Bei Ouarzazate in Marokko entsteht der größte Solarkraft-Komplex der Welt.

Dichter Smog in Neu Delhi: Die Millionenmetropole muss immer öfter zu Notmaßnahmen wie Fahrverboten greifen.

Strom aus Wüstensonne: Das gigantische Solarkraftwerk Noor 3 in der Nähe von Ouarzazate in Marokko.

Kein Zustand auf Dauer: Verkehrsstau auf einer großen Straße in Moskau, im Hintergrund qualmen große Kraftwerke.

12.12.2017 Paris. Die Einbindung der Finanzwirtschaft beim Klimaschutz ist ein Schwerpunkt des Pariser Klimagipfels, zu dem mehr als 50 Staats- und Regierungschefs angereist sind. Doch Geld sei eigentlich genug da, meint der Regierungschef der Fidschi-Inseln.

Führende Politiker und Top-Verantwortliche der Wirtschaft haben bei einem Gipfel in Paris über den verstärkten Kampf gegen den gefährlichen Klimawandel beraten. Bei dem Spitzentreffen, zu dem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeladen hat, ging es vor allem um Finanzfragen.

"Geld und Kapital, das ist nicht die Herausforderung, vor der wir stehen", sagte Fidschi-Regierungschef Frank Bainimarama. Der Inselstaat war Gastgeber der Weltklimakonferenz in Bonn. Es seien genug Mittel für den Klimaschutz da, sagte er. "Was uns fehlt, sind die richtigen Anreize, die richtigen Regeln und das Investitionsumfeld." Regierungen und Privatwirtschaft müssten so eng zusammenarbeiten wie nie zuvor, forderte der Regierungschef.

Zwei Jahre nach der Einigung auf das Pariser Klimaabkommen wurden bei dem Gipfel am Nachmittag mehr als 50 Staats- und Regierungschefs erwartet. Macron hatte im Sommer zu dem Spitzentreffen mit etwa 4000 Teilnehmern eingeladen, nachdem US-Präsident Donald Trump den Rückzug seines Landes aus dem Klimavertrag angekündigt hatte. Die Weltgemeinschaft hatte sich im Dezember 2015 das Ziel gesetzt, den durch Treibhausgase verursachten Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.

Die EU kündigte indes an, mit ihrer milliardenschweren Investitionsoffensive für Afrika und für die europäische Nachbarschaft auch den Klimaschutz fördern zu wollen. Mithilfe europäischer Bürgschaften sollen dort bis 2020 klimafreundliche Investitionen im Wert von 9 Milliarden Euro angestoßen werden, wie EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete bei dem Treffen sagte.

Während des Gipfels kam es bei den wichtigsten Schnellbahnlinien der Region wegen eines Streiks zu erheblichen Behinderungen. Autos stauten sich Großraum der Hauptstadt auf einer Länge von über 500 Kilometern, berichtete der Nachrichtensender BFMTV. (dpa)