Wahl des Bundespräsidenten

Der 75-jährige frühere CDU-Kommunalpolitiker tritt für die AfD an. Er ist Vizechef der Rechtspopulisten. Einst war er Stadtkämmerer in Frankfurt am Main, heute prägt er die islamfeindliche Ausrichtung der AfD: Die Grundwerte des Islam seien "antiwestlich" und "antidemokratisch", findet Glaser. Als Stadtkämmerer in Frankfurt soll er öffentliche Gelder in Fonds gesteckt und so herbe Verluste erzeugt haben.